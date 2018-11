3,2 Millionen Euro Fehlbedarf für 2019

Helmstedt. Nach Überschüssen von insgesamt fünf Millionen Euro in den Jahren 2017 und 2018 rutscht der Ergebnishaushalt 2019 der Stadt in die roten Zahlen.

Der Fehlbetrag soll bei 3,2 Millionen Euro liegen. So hat es der Helmstedter Rat am Donnerstag beschlossen. Zustimmung zum Etat 2019 kam insbesondere aus den Reihen der CDU- und der SPD-Ratsfraktion, die gemeinsam im Helmstedter Rat über eine deutliche Stimmenmehrheit verfügen. Zehn Ratsmitglieder lehnten den Haushalt ab.

Bürgermeister Wittich Schobert nannte das Zahlenwerk „solide und zweckmäßig“ – mit wichtigen Impulsen für die Stadtentwicklung wie dem Neubau einer großen Kindertagesstätte am Kaisergarten, der Schaffung von Neubaugebieten, deutlichen Fortschritten bei der Vermarktung von Gewerbeflächen und der Ausweisung von Gewerbegebieten. Das Defizit offenbart nach den Worten von Schobert die Strukturschwäche der Stadt: Auf der einen Seite könne die Stadt nicht mit einem gleichmäßig hohen Gewerbesteueraufkommen kalkulieren, auf der anderen Seite habe die Kommune eine überdurchschnittlich hohe Umlage an den Landkreis abzuführen.

Wie andere Hauptverwaltungsbeamte aus dem Kreisgebiet in den vergangenen Wochen, so kritisierte auch Schobert, dass der Landkreis bei seiner Kalkulation des Kreisumlage-Hebesatzes nicht in ausreichendem Maße die in der Regel defizitäre Finanzsituation der Städte und Gemeinden berücksichtigt habe. Schobert appellierte an die Kreistagsmitglieder im Rat, sich für eine Reduzierung des Kreisumlage-Hebesatzes einzusetzen. „Im kommenden Jahr zahlen wir 16,3 Millionen Euro Kreisumlage, in diesem Jahr 14,7 Millionen Euro. Allein diese Differenz macht die Hälfte unseres Jahresfehlbedarfs für 2019 aus“, erläuterte Schobert.

Ratsfrau Petra Schadebrodt (Gruppe FDP/HWG) kritisierte ebenfalls die Kreisumlage, aber sie vermisste ebenso wie Ina Klimaschewski-Losch (SPD), Guido Ide (Gruppe FDP/HWG) und Wilfried Winkelmann (Grüne) ausreichend ernsthafte Anstrengungen, den Jahresfehlbedarf zumindest zu reduzieren. „Stattdessen wird sogar noch ein nach meiner Auffassung nicht notwendiger Stellenaufbau in der Stadtverwaltung betrieben“, kritisierte Schadebrodt.

Damit meinte die FDP-Politikerin unter anderem eine zusätzliche Ingenieur-Stelle in der Bauverwaltung und die Leitungsposition für den städtischen Finanzbereich. Beide neuen und zusätzlichen Stellen sind nach Meinung der CDU- und auch nach Einschätzung von Teilen der SPD-Ratsmitglieder zwingend erforderlich. Für die SPD-Ratsfraktion kritisierte Uwe Strümpel das Defizit als zu hoch und auch die Stellenvermehrung bereite Bauchschmerzen. „Der nach der Fusion mit Büddenstedt geforderte Sparwille ist wenig erkennbar“, stellte Strümpel fest.

Da der Haushalt aber zahlreiche positive Perspektiven für die Stadtentwicklung biete, insbesondere im Bereich Kinderbetreuung und Grundschulen, könne sich die SPD einer Zustimmung nicht entziehen. Als „wichtige Entscheidungen“ bezeichnete Strümpel die Zustimmung des Rates, sich an einer gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden unter dem Dach des Helmstedter Regionalmanagement zu beteiligen und den per Beschluss geäußerten Willen, den Helmstedter Bahnhof zu einer Mobilitätszentrale und einem touristischen Erlebniszentrum auszubauen.

Für den CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kalisch stellt der Haushalt 2019 gar eine „Weichenstellung für das nächste Jahrzehnt“ dar. Mit der zusätzlichen Stelle im Hochbaubereich könne der dort derzeit herrschende Umsetzungsstau bei wichtigen Vorhaben abgearbeitet werden. „Mit den beschlossenen Bauvorhaben für das kommende Jahr verfolgen wir konsequent unsere selbst gesteckten strategischen Ziele im Bereich Kita und Schule. Helmstedt wird noch familienfreundlicher“, führte Kalisch aus. Nach Auffassung von Kalisch müsse die Stadt aber noch mehr für Bauwillige tun. „Wir brauchen mehr Einwohner zur Stärkung des Standortes als Mittelzentrum“, forderte Kalisch in seiner letzten Rede als Fraktionsvorsitzender. 26 Jahre lang führte er die Helmstedter CDU-Fraktion, nun gibt er den Vorsitz ab. Sein Ratsmandat wird Wolfgang Kalisch aber weiter ausüben.