Frau rammt unter Alkoholeinfluss Auto in Emmerstedt

Zu einem heftigen Unfall ist es am Sonntagabend in Emmerstedt gekommen.

Emmerstedt. Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist am Sonntag um 18.50 Uhr auf der Hauptstraße in Emmerstedt ein Schaden von 10.000 Euro entstanden.

Unfallverursacherin war laut Polizei eine 31-jährige Helmstedterin. Sie kam mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 31-Jährigen. Sie habe angegeben, gerade von einem Weihnachtsmarkt zu kommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Alkoholtest habe den Wert von 2,00 Promille ergeben. An beiden Autos entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.