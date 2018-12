Einbrecher durchwühlen Haus in Mariental

Einbrecher sind in ein Haus in Mariental eingestiegen. Sie durchwühlten mehrere Räume.

Mariental. Einbrecher sind in ein Haus in Mariental eingestiegen. Sie durchwühlten mehrere Räume. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Dass die Bewohner im Urlaub waren, haben Einbrecher in Mariental genutzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind Unbekannte ausgenutzt, um in deren Domizil in ein Haus an der Königsberger Straße eingestiegen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und 17.20 Uhr. Nachbarn hatten die Tat entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Täter gelangten offenbar zunächst in den rückwärtigen Bereich des Hauses. Hier brachen sie ein Fenster auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Zimmer und die darin befindlichen Schränke. Was sie dabei genau erbeuteten, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Unerkannt verließen die Einbrecher durch das Einstiegsfenster das Haus in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten verdächtige Personen aufgefallen sind. Möglicherweise hatten die Täter auch ein Fahrzeug dabei, das sie in einer der angrenzenden Straßen abgestellt hatten. Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt,

(0 53 51)

521-0.



Die Polizei mahnt in der Mitteilung: „Haben Sie den Verdacht, dass sie einen Einbruch bemerkt haben, der gerade bevorsteht oder gar stattfindet, informieren Sie zuerst die Polizei über Notruf. Halten Sie sich in sicherer Entfernung und bringen sie sich nicht selbst in Gefahr. Die Notrufnummer 110 sollte immer an erster Stelle der Informationskette stehen.“