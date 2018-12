Zauberhaft in die Weihnacht

Heimelig war es. Und unglaublich stimmungsvoll. Im Glanz zahlreicher Kerzen kamen die Menschen am Mittwochabend in der wunderschönen St.-Vincenz-Kirche in Schöningen zusammen, um in den Advent zu singen. Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand und Pfarrer Frank Barche hatte Kantor Matthias Laidler ein...