Coole Unterhaltungsmusik wird zur Weihnachtsouvertüre

Schöningen. Freddy Fischer and his Cosmic Rocktime Band sind am 22. Dezember im Elmhaus in Schöningen zu erleben. Das wird ein toller Vorweihnachtsabend.

Kurz vor Weihnachten präsentiert der Verein ekis am Samstag, 22. Dezember, ab 20 Uhr ein Konzert mit Freddy Fischer and his Cosmic Rocktime Band im Schöninger Elmhaus. Als Vorband spielen laut einer Mitteilung von ekis die Indie-Newcomer poly ghost aus Braunschweig, im Anschluss ist ein Ausklang bei Musik verschiedener DJs geplant.

Mit einem Mix aus Disco und Funk, der an die Musik von Manfred Krug der 1970er erinnert, fordern Freddy Fischer and his Cosmic Rocktime Band stets zum Mittanzen auf. Ihre selbst ernannte „Unterhaltungsmusik“ begeistert bereits seit Jahren auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum, von Festivals wie der Fusion in Lärz, dem Skandaløs in Schleswig-Holstein oder dem Musikschutzgebiet in Nordhessen, über Clubs wie dem Hamburger Molotow und der Datsche in Magdeburg bis zum Bauhausfest in Dessau oder einem Auftritt im Beach Motel St. Peter-Ording.

„Egal ob Heimkehrende oder Ortsansässige, alle die Diskomusik mögen, werden einen tollen Vorweihnachtsabend im Elmhaus erleben“, ist sich der Vorsitzende von ekis, Timothy Reeve, sicher.

In den Abend starten die Braunschweiger Indie-Newcomer poly ghost. Mit Downtempo, Electronica und plötzlichen Gitarrenstürmen liefert die Band, die schon mehrere Male im Pferdestall in Helmstedt spielte, einen angenehmen Soundtrack zu Themen wie Urlaub, Delfinen und Robotern. Im Anschluss klingt der Abend bei tanzbarer Musik aus.

Der Vorverkauf findet im Modenhaus Tessin, im Pferdestall Helmstedt, online unter info@coolerverein.de statt, außerdem wird ein Kartenkontingent für die Abendkasse am 22. Dezember zurückgehalten. Tickets kosten 12 Euro und ermäßigt 7 Euro, der Eintritt zur Party im Anschluss ist frei.