Überraschungsbesuch vom Nikolaus

Unvorhergesehenen Besuch bekamen am Vormittag des Nikolaustags der Waldkindergarten „Die Pfifferlinge“ in Essehof, die Kindertagesstätte „An der Feuerwehr“ in Lehre und die Kita „Mühlenknirpse“ in Wendhausen. Und am Abend tauchte der Nikolaus dann sogar noch beim Adventsfenster des Lebendigen Adventskalenders der Kita Essenrode auf, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Lehre heißt. Wegen einer Jagd im Essehofer Forst musste der Nikolaus jedoch erst einmal die Kinder des Waldkindergartens suchen, denn im Wald waren sie nicht. Sie hatten es sich für einen Tag bei der Kita-Leiterin Yvonne Wolf gemütlich gemacht. So konnten die Kinder am Lagerfeuer ein Lied für den Nikolaus singen, bevor der einige Geschenke übergab. Weiter ging es in die Kita „An der Feuerwehr“, wo der Nikolaus von Kindern und Beschäftigten empfangen wurde, auch hier wurde gesungen, und Kita-Leiterin Sabine Behne musste bei so vielen Geschenken als Helferin agieren, da Knecht Ruprecht offenbar verhindert war. Der Nikolaus übergab dann noch an die rote, die gelbe, die blaue, die grüne und die lila Gruppe jeweils die goldenen Bücher.

Dann ging es für den Nikolaus weiter nach Wendhausen. Dort saßen alle gerade gemütlich im Mehrzweckraum zusammen, als sie eine Glocke läuten hörten. Auf einmal stand der Nikolaus vor der Tür. Die Kinder der Kindergartengruppen begrüßten ihn gemeinsam mit Leiterin Kerstin Bock und den Beschäftigten der Kita. Nachdem auch hier das Goldene Buch überprüft und festgestellt wurde, dass alle überwiegend artig waren, konnten auch hier Geschenke verteilt werden. „Nach einigen Gedichten der Kinder und der Mitarbeiterin Edeltraud Weil bildete das gemeinsame Singen den Abschluss des Besuchs. Kinder und Beschäftigte waren richtig begeistert“, fasst Kerstin Bock den Besuch zusammen.

Am Abend stattete der Nikolaus zum Abschluss des Nikolaustags noch der Kita Essenrode einen Besuch ab. „Unsere Kita nimmt schon seit vielen Jahren am Lebendigen Adventskalender Essenrode teil, toll, dass es in diesem Jahr sogar der Nikolaus zu uns geschafft hat“, freut sich Kita-Leiterin Sabine Günther. Es wurde ein gemütlicher Abend im Garten.