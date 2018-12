Einigung über  Gratis-Schwimmen lässt auf sich warten

In Sachen kostenfreier Eintritt in das Schwimmbad Lutterwelle für Königslutteraner Brandschützer wird weiter diskutiert. Der Jugend- und Sozialausschuss des Rates unterstützt das Vorhaben, fasste aber am Donnerstag keinen Empfehlungsbeschluss. Schon mehrfach war nun in verschiedenen politischen...