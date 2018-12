Unbekannte brechen in Imbisswagen ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in einen Imbisswagen auf einem Parkplatz in der Straße Magdeburger Berg eingebrochen und haben dabei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro angerichtet. Der 37 Jahre alte Besitzer hatte seinen Imbiss am Freitagabend gegen 20.00 Uhr ge- und...