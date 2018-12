EEW-Unterlagen zu Klärschlamm werden erneut ausgelegt

Der Helmstedter Müllverbrenner Energy From Waste (EEW) hat einen neuen Genehmigungsantrag für seine auf dem Buschhaus-Gelände geplante Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage beim Gewerbeaufsichtsamt in Braunschweig eingereicht. Das bestätigte am Dienstag Antje Kassens, die stellvertretende Leiterin...