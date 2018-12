Einbrecher in Landkreis-Gebäude

In ein Gebäude des Landkreises Helmstedt wurde in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen.

In ein Bürogebäude des Landkreises sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen. In dem Hau am Charlotte-von-Veltheim-Weg brachen die Täter laut einer Mitteilung der Polizei ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend drangen die Einbrecher in die Büroräume ein und durchsuchten hier Schränke und Schreibtische. Dabei erbeuteten sie einen Computer, etwas Bargeld und Lebensmittel. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Die Helmstedter Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich unter

(0 53 51)

52 10 zu

melden.