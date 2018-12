Betrunkener Radfahrer stürzt und bleibt unverletzt

Gleich zwei Schutzengel hatte ein 58 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend. Laut Polizeimitteilung befuhr der 58-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 13 aus Süpplingen kommend in Richtung Frellstedt. Hier kam er vermutlich durch alkoholbedingte Beeinträchtigung zu Fall. „Der eine Schutzengel sorgte dafür, dass der Radfahrer, obwohl er keinen Schutzhelm trug, unverletzt blieb, der zweite Schutzengel verhinderte, dass der 58-Jährige nicht von den zwei folgenden Fahrzeugen überrollt wurde“, so Polizeisprecher Thomas Figge in der Mitteilung.

Die beiden nachfolgenden Autofahrerinnen, eine 83 Jahre alte Skoda-Fahrerin und eine 82 Jahre alte Seat-Fahrerin, wichen dem Radfahrer aus, konnten aber nicht mehr rechtzeitig anhalten, sondern überrollten jeweils nacheinander das Fahrrad des 58-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,56 Promille. Daraufhin wurde dem Mann im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Ermittlungen ergaben, dass dem 58-Jährigen bereits 2016 durch den Landkreis das Führen von Fahrzeugen jeglicher Art untersagt worden war. Somit hätte der Mann also auch nicht mit dem Fahrrad auf öffentlichen Straßen unterwegs sein dürfen.