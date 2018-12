Weihnachtliches für den Förderverein der Grundschule

Flechtorf. Eltern und Kinder bieten ihre selbst gebastelte Deko beim Weihnachtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf an – mit großem Erfolg.

Beim Weihnachtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus am ersten Adventswochenende war die Elternschaft der Flechtorfer Schunterschule wieder erfolgreich mit zwei Verkaufsständen zugunsten des Fördervereins vertreten.

Während an dem einem Stand fleißig hunderte von Waffeln gebacken und verkauft wurden, konnte an dem Zweiten nach Herzenslust für die Vorweihnachtszeit eingekauft werden, wie es in einer Mitteilung heißt. In außerschulischen Bastelaktionen der Eltern und Kinder der Schunterschule waren zahlreiche unterschiedliche Dekorationen entstanden, die zum Kauf angeboten wurden. Das Angebot reichte von großen, beleuchteten Holzbrettern mit Weihnachtsmotiven, Holzscheitengeln, dekorierten Weihnachtskugeln und Zapfen über glitzernde Deko-Sisalsterne, Holzherzen und Sterne bis hin zu liebevoll von den Kindern gestalteten Tontöpfen in Tannenbaumform sowie Perlenanhängern und Glitzerschneeflocken. Beide Stände erfreuten sich großer Beliebtheit bei Groß und Klein und konnten über den gesamten Nachmittag viele Augen zum Leuchten bringen.

Durch das Engagement der Kinder und Eltern beim Basteln , Vorbereiten, Auf- und Abbauen, durch Teigspenden sowie die tatkräftige Unterstützung beim Verkauf und Kauf kann laut der Mitteilung ein Betrag von mehr als 900 Euro an den Förderverein der Schunterschule übergeben werden.