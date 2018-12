Ein ganzes Dorf in die Kernstadt

Es wäre ein in dieser Form einmaliges Projekt für Königslutter, das Politik und Verwaltung derzeit zur Beratung vorliegt. Die La Patria Königslutter Grundstücks-GmbH mit Sitz in Gronau an der Leine will ein neues Wohngebiet in der Kernstadt schaffen. Dafür hat sie eine 50.000 Quadratmeter große Fläche zwischen Rieseberger Weg und Steinmetzschule sowie -zentrum, gegenüber vom Bahnhof im Blick. Auf dem zu schaffenden Baugebiet sollen...