Kreisumlage klettert auf 55 Prozent

Der neue Vorsitzende des Kreistages, Gregor Nitschke (CDU), hatte in der Sitzung am Mittwoch gleich viel zu tun. Mit einem Redebeitrag platzte Rolf-Dieter Backhauß (SPD) mitten in die Abstimmungen über Anträge zum Haushalt 2019 und das Zahlenwerk selbst. Da war die Diskussion dazu eigentlich schon...