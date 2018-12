A2: Zoll entdeckt Zwergspitzwelpen auf der Rückbank

Erneut hat der Zoll einen Schmuggel von Hundewelpen aufgespürt. Sieben gesunde, aber unverzollte Zwergspitzwelpen seien am Donnerstag auf der Rückbank eines russischen Autos an der Autobahn 2 nahe Helmstedt entdeckt worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Königsberger Fahrer wurde in den Abendstunden im fließenden Verkehr an der Autobahn 2 nahe Helmstedt gestoppt und nach Papieren und Ladung gefragt. „Schon dabei fielen zwei...