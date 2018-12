Am Weltfrauentag feiern die Weibsbilder

Zum Weltfrauentag 2019 haben sich drei der Veranstalterinnen des Arbeitskreises für den Weltfrauentag, besondere Aktionen einfallen lassen, die sich laut einer Mitteilung der Stadt Helmstedt gut als Weihnachtsgeschenk unter dem Motto „Zeit gemeinsam verbringen“ verschenken lassen.

Zur After-Work-Party laden der Caritasverband für den Landkreis Helmstedt, vertreten durch Anna Moser-Barkhau, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Helmstedt, Claudia Löw, und der Seniorenstützpunkt Helmstedt mit Birgit Adam am Freitag, 1. März 2019, ab 18 Uhr in den „Pferdestall“ am Ludgerihof in Helmstedt ein. Die Band „Privet Drive“ aus Königslutter verspricht, mit etlichen bekannten Musikstücken, unter anderem von Adele, U2 und vielen weiteren für ausgelassene Stimmung zu sorgen.

Mit ihrem Stück „Unbemannt – Wir sind übrig“ präsentiert das Frauenkabarett „Weibsbilder“ am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr im Roxy-Kino ein zweistündiges Kabarett, das schlagfertig, spitzzüngig und charmant herüberkommt. „Egal, ob Sie noch zu haben sind oder auf dem Wühltisch des Lebens bereits den passenden Partner ergattern konnten. Nehmen Sie teil an der Weibsbilder-Single-Party und lassen Sie sich erklären, warum im Gegensatz zu so mancher Frau russische Raumstationen bemannt sind“, machen Anke Brausch und Claudia Thiel von den „Weibsbildern“ Lust auf eine Teilnahme an dem Kabarett-Vormittag.

Die Veranstalterinnen, Moser- Barkhau, Löw und Adam, freuen sich auf einen erfrischenden Vormittag. Mit Sekt und Laugengebäck in der Pause werden einige Themen augenzwinkernd ausdiskutiert. Das Kabarett wird durch die Braunschweigische Sparkassenstiftung gefördert. Karten gibt es ab 19,60 Euro bereits jetzt bei der Konzertkasse, im Internet unter www.konzertkasse.de, in den Geschäftsstellen des BZV,

(0531)

1 66 06, und bei den anderen bekannten Vvk-Stellen.