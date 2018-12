Einbrecher steigen in Geschäft an der Kornstraße ein

Helmstedt. Einbrecher haben einen Laden an der Kornstraße in Helmstedt heimgesucht. Sie drangen in der Nacht zum Freitag in ein Geschäft ein.

Hohen Schaden haben Einbrecher in Helmstedt angerichtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unbekannte sind laut der Mitteilung in der Nacht zum Freitag in ein Geschäft an der Kornstraße eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum erstreckt sich demnach auf die Zeit zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 5.52 Uhr. Ein aufmerksamer Zeuge habe den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach deren ersten Erkenntnissen öffneten Unbekannte mit brachialer Gewalt die Eingangstür und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier durchwühlten sie in den Büros Schreibtische und Schränke nach sich lohnender Beute. Dabei fielen ihnen ein Laptop, ein Mobiltelefon, sowie die Inhalte einer Spendendose und Kaffeekasse in die Hände. Anschließend verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Insgesamt dürfte sich der Schaden laut Polizei auf rund 1000 Euro belaufen.

Die Polizei bitte Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich bei den Beamten auf der Polizeiwache am Ludgerihof unter der Rufnummer (0 53 51) 521-0 zu melden.