Helmstedt. Der Helmstedter Kammerchor tritt mit Gästen in der St.-Marienberg-Kirche auf. In der Musikalischen Abendandacht gibt es mehr zu hören als üblich.

Vela Cantamus beschließt am Montag die Musiksaison

Mit einer adventlichen und weihnachtlichen 52. Musikalischen Abendandacht in der St.-Marienberg-Kirche in Helmstedt beschließt der Helmstedter Kammerchor Vela Cantamus am Montag, 17. Dezember, seine Musiksaison 2018.

Wie es in einer Mitteilung heißt, beginnt die 52. Musikalische Abendandacht – anders als außerhalb der Advents- und Weihnachtszeit – bereits um 18 Uhr, also eine Stunde früher als sonst, und bietet deutlich mehr Werke als während einer regulären Musikalischen Abendandacht üblich. Es erklingen Werke für Soli, Chor und Instrumentalensemble von Georg Friedrich Händel, Niel van der Watt, Dan Forrest und John Rutter.

Neben der Weihnachtskantate von Niel van der Watt für Sopran, Bariton, Chor, Streicher und Orgel werden besonders die Carols von John Rutter für festliche Advents- und Weihnachtsstimmung sorgen.

Es musizieren Stephanie Tinter (Sopran), Oliver Schöndube (Bariton und Flöte), Hans-Dieter Karras (Klavier und Orgel), Mitglieder der Camerata Instrumentale Berlin sowie der Helmstedter Kammerchor Vela Cantamus. Die Leitung hat Andreas Lamken.

Der Eintritt ist wie immer frei. Einlass ist ab 17.30 Uhr.