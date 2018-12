Günther Wienzek ist 65  Jahre Teil der Kolpingfamilie

Ein Festgottesdienst fand anlässlich des Kolping-Gedenktages in der Helmstedter St.-Ludgeri-Kirche statt, zelebriert von Kolping-Präses Pfarrer Lothar Krzeminki. An diesem Tag wurde laut einer Mitteilung auch die Mitgliederversammlung abgehalten, und es wurden Jubilare geehrt.

In diesem Jahr wurden Ehrenurkunden für 65 Jahre Mitgliedschaft (Günther Wienzek), 60 Jahre (Josef Jonscher), 40 Jahre (Ilse Jung, Eva-Maria Palt, Norbert Dinter, Christoph Lehmann, Vinzenz Lehmann) sowie für 25 Jahre (Stephanie Fischer, Christoph Raddatz und Tobias Waldhof) verliehen.

Der katholische Verband Kolpingwerk geht laut der Mitteilung auf den Priester und Sozialreformer Adolph Kolping (1813-1865) zurück, der 1849 den ersten Gesellenverein gründete. Kolping, der als Sohn eines Schäfers selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammte und zunächst das Schusterhandwerk erlernt hatte, war selbst viele Jahre Geselle und daher mit den Problemen der Menschen seines Zeitalters vertraut. So war es ihm ein Anliegen, den wandernden Handwerksgesellen in Zeiten allgemeinen Umbruchs, wirtschaftlicher Not und großer Orientierungslosigkeit Unterkunft und familienhafte Gemeinschaften zu bieten. Einhergehend bot Kolping Bildung und berufsspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten an, quasi ein Vorläufer der heutigen Erwachsenenbildung. Daneben erwarb er sich als Publizist und Volksschriftsteller breite Anerkennung.