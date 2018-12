Rotary Club pflanzt mit Kindern eine Streuobstwiese an

Die Übergabe des Präsidentenamtes – der sogenannte Stabwechsel – findet in den Rotary Clubs (RC) zum 1. Juli eines jeden Jahres statt. Von seinem Vorgänger Gerhard Radeck hat der jetzige Präsident des RC Helmstedt, Ulrich

Thein, eine Aufgabe übernommen: Mit den Familien des RC Helmstedt vollendete er bei neblig-trübem Wetter die Baumpflanzaktion zu einer Streuobstwiese in Räbke, die sein Vorgänger am 17. März an der gerade neu entstehenden Kindertagesstätte begonnen hatte.

Nun blicken 50 Obstbäume (Kirsche, Apfel, Birne, Zwetschge), 5 Linden und 2 Buchen von 200 Meter Höhe vor dem Elm „Im Sommerwinkel“ in die Schunteraue und in die weite Helmstedter Mulde. Dieser Ausblick war am Pflanztag laut einer Mitteilung des RC nur zu vermuten und mündlich zu beschreiben, weil dichter Bodennebel das Elmvorland mit Feuchtigkeit überzog.

Mit Unterstützung von Jürgen Schmidt aus Sunstedt, dem Gemeinderat und dem Landwirt Andreas Homann, der mit einem Wasserbehälter das Gießen ermöglichte, war die körperliche Arbeit mit Spaten, Haue und Gießkanne in gut 90 Minuten getan. Im Jugend- und Gästehaus hatte die Gemeinde die Beteiligten anschließend zu einem kleinen Empfang mit Suppe und Kuchen eingeladen, sind doch die Obstbäume eine Spende des RC Helmstedt. Weitere Bäume steuerten die Räbker Heidi Fengel und Thomas Pasemann bei.

Bürgermeister Rainer Angerstein und Präsident Ulrich Thein forderten in kurzen Statements dazu auf, weitere, umfassende Ideen zur Streuobstwiese zu entwickeln und dabei die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Gedanke Nummer eins: eine überjährige Blumenwiese mit hoher Bienenfreundlichkeit zwischen und unter den Bäumen.

Die Baumpflanzung sei auch gleichzeitig Teil der geplanten „grünen“ Dorfentwicklung im Programm „Unser Dorf hat Zukunft“, in dem sich Räbke als Landessieger für den Bundeswettbewerb 2019 qualifiziert habe. Mit der Streuobstwiese werde eine gedachte Verbindungslinie vom Dorf zum Elm mit sich entwickelnden Bäumen ins Leben gerufen und ein essenzieller Beitrag zum Bewertungspunkt der Bundeskommission „Das Dorf in der Landschaft“ geschaffen, so der Bürgermeister.