So zauberhaft kann der Advent sein

Spätestens mit dem zauberhaften Stück „Walking in the air“ aus dem britischen Zeichentrickfilm „The Snowman“ hatte Matthias Wengler seine Zuhörer dort, wo er sie haben wollte: in adventlicher Stimmung. Musik und Text zum Adventsmarkt: So hatte er seine gut 90-minütige Kurzweil am Samstagabend in...