Weihnachtsmarkt im Pflegeheim

Zum ersten Mal veranstaltete das Seniorenpflegeheim Am Wallplatz am 6. Dezember in seinem Innenhof einen Weihnachtsmarkt – und das bei fast trockenem Wetter. Durch den leckeren Geruch von Glühwein, Bratwurst und frisch gebackenen Waffeln wurden neben den Bewohnern auch einige Nachbarn der...