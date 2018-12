Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montagvormittag gegen 11.35 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Wie es in einer Mitteilung heißt, befuhr eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Schöningen die Wulfersdorfer Straße in Büddenstedt, aus Richtung K 63 kommend, in Richtung der Straße Am Tagebau. Vor ihnen bemerkten sie einen in gleicher Richtung fahrenden silbernen VW Passat Variant mit bulgarischem Kennzeichen. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrzeugführer und sein Fahrzeug zu kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 41 Jahre alten bulgarischen Staatsbürger. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Der 41-Jährige musste ins Krankenhaus zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

