Motorroller landet im Straßengraben

Die Polizei in Grasleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht, der sich am Montagmorgen auf der Landesstraße 651 ereignete. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr gegen 6.50 Uhr eine 16 Jahre alte Motorrollerfahrerin mit ihrem Sozius, einer gleichaltrigen Frau, die Straße. Plötzlich wurde der Motorroller von einem Auto überholt. Weil Gegenverkehr kam, scherte der Pkw so dicht vor der 16-Jährigen ein, dass diese stark bremsen musste. Dabei geriet sie ins straucheln und stürzte nebst ihrer Mitfahrerin und dem Roller in den angrenzende Seitengraben. Dabei zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Am Motorroller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei hofft darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer den Vorgang beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise an die Polizeistation in Grasleben oder die Rufnummer (0 53 51) 521-0.