Fahrer rammt mit seinem Wagen geparktes Auto

Die Polizei in Helmstedt ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht, der sich laut einer Mitteilung bereits zwischen Mittwoch, 12. Dezember, und Freitag, 14. Dezember, in der Meibomstraße ereignet hat. Am Mittwochabend hatte laut der Mitteilung ein 65 Jahre alter Helmstedter gegen 18 Uhr seinen Citroën in der Meibomstraße in Richtung Alersstraße auf der rechten Seite am Straßenrand abgestellt. Als er zwei Tage später, am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine starke Beschädigung am vorderen linken Kotflügel fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte seinen Wagen gerammt. Dadurch war ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden.

Ferner bemerkte er einen Zettel, der hinter den Scheibenwischer seines Autos geklemmt worden war. Aufgrund der Witterungsverhältnisse waren auf dem Zettel allerdings nur noch schemenhaft Buchstaben und Zahlen erkennbar.

Die Polizei bittet nun den Unfallverursacher oder Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich in der Polizeiwache am Ludgerihof unter

(0 53 51)

521-0 zu melden.