20 Jahre Warten auf den Radweg sind zu Ende

Was für ein Weihnachtsgeschenk: In einem feierlichen Akt eröffneten am frühen Dienstagnachmittag die Velpker und Meinkoter ihren Radweg zwischen den beiden Orten entlang der Landesstraße 647. Damit nimmt eine gefühlt unendliche Geschichte doch noch ein gutes Ende. Gekommen waren neben dem Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, Bernd Mühlnickel, auch die Landtagsabgeordneten Veronika Koch (CDU) und Jörn...