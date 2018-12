Betrüger gibt sich als Polizist aus

Königslutter. Der Unbekannte fragt Einwohner von Königslutter am Telefon nach Geld- und Vermögensbeständen. Die Angerufenen fallen nicht darauf herein.

Mehrere Königslutteraner Bürger riefen laut einer Mitteilung der Polizei im Laufe des Dienstagabend bei der Polizei an und meldeten Anrufe eines unbekannten Mannes, der sich als angeblicher Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer versuchte, Auskünfte über Vermögensbestände des Angerufenen zu erfragen. Die Angerufenen erkannten jedoch alle die betrügerische Masche, beendeten die Telefonate und informierten die Polizei.

Die Polizei warnt in der Mitteilung vor der Betrügerei. Die Polizei erkundige sich nicht via Telefon über persönliche Vermögenswerte. „Brechen Sie solche Gespräche sofort ab! Rufen Sie immer die örtliche Polizeidienststelle an und melden sie solche dubiosen Machenschaften. Gehen Sie auf keinen Fall auf die Forderungen der Anrufer ein! Lassen Sie Ihr Erspartes auf der Bank“, heißt es in der Mitteilung. Dort sei das Geld sicher und versichert. „Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen“, rät die Polizei.