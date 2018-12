Die Tierkrippe bewegt die Gemüter unserer Leser

Schon seit Tagen wird in verschiedenen Helmstedter Facebook-Gruppen über die Krippe mit lebenden Tieren auf dem Helmstedter Weihnachtsmarkt diskutiert, der am Mittwoch zu Ende gegangen ist. Unser ausführlicher Bericht hat weitere lebhafte Diskussionen ausgelöst, vor allem auf der Facebook-Seite der Helmstedter Nachrichten (siehe „Onlinestimmen“ unten). In der Gruppe „Helmstedter und ihre Tiere“ haben sich Aktive zusammengefunden, die...