Aus vielen Rhythmen wird ein gemeinsamer Sound

Die Magie des „Drum Circles“ können Menschen aus Schöningen und der Region am Sonntag, 6. Januar, um 15 Uhr im Elmhaus erleben. Die Moderatoren sind laut einer Mitteilung Steffen Wilhelmi und Ben Flohr, die als ausgebildete Drum-Circle-Facilitatoren (-Moderatoren) die Teilnehmer anleiten. Dabei gehe es, so die Mitteilung, nicht darum, das Instrument technisch zu beherrschen. Vielmehr entstünden im Drum Circle aus dem Moment heraus Rhythmen, die einmalig und unwiederbringlich sind. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft machen zusammen Musik, obwohl sie sich erst seit ein paar Minuten kennen.

Steffen Wilhelmi, Inhaber der Stern Musikschule in Schöningen, erklärt: „Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. Es wird kommuniziert, ohne zu reden, wir musizieren ohne Vorbildung oder Vorgaben.“ Und fügt hinzu: „Ich möchte schon länger einen offenen Drum Circle hier in der Region machen. Jeder darf und soll sich angesprochen fühlen. Ich freue mich schon sehr auf den Nachmittag!“

An seiner Seite steht am Sonntag Ben Flohr, der auch die Ausbildung Drum-Circle Facilitator deutschlandweit anbietet. Ob 20, 50 oder 100 Teilnehmer, Kinder im Vorschulalter oder Senioren, Ben Flohr hat schon mit allen getrommelt. Die Erfahrung ist immer die gleiche: „Innerhalb kurzer Zeit kommt man sich näher, spürt einen gemeinsamen Puls und hat einfach einen riesen Spaß!“

Trommeln und Percussion bringen Flohr und Wilhelmi mit ins Elmhaus. Wer zu Hause ein Instrument hat, darf es gern mitbringen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Motto: Einfach vorbeikommen, trommeln, Spaß haben.

Wie funktioniert ein Drum Circle? Es handelt sich dabei nicht um einen Workshop, in dem es darum geht, die Beherrschung eines Instrumentes zu lernen. Es ist vielmehr eine Zusammenkunft von Menschen, die spontan miteinander auf Percussioninstrumenten musizieren. Die kreisrunde Anordnung der Plätze sorgt laut der Mitteilung für eine integrative Atmosphäre. Die wesentlichen Ziele eines Drum Circles seien die Regeneration (Recreation) auf mentaler und körperlicher Ebene, nonverbale und statusunabhängige Kommunikation auf Augenhöhe, musikalische Betätigung ohne den Zwang zu üben und, vor allen Dingen, Spaß.

Die weltweit meist verbreitete Methode ist die von Drumcircle-Urgestein Arthur Hill. Er nennt sie selbst „Arthurian“. Hull entwickelte in den 80er Jahren ein vierstufiges Protokoll, durch das der ausgebildete Facilitator in die Lage versetzt wird, unter Anwendung bestimmter Tools und Aktivitäten die Teil-

nehmer nach und nach zu einem funktionierenden Percussion-Ensemble zu formen, ohne sich dabei konkret in die Position des Lehrers zu begeben („teach without teaching“).