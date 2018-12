Zu einem Unfall ist es am frühen Freitagmorgen auf der A2 in Richtung Helmstedt gekommen.

Flechtorf. Am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter ist am frühen Freitagmorgen ein Unfall passiert. Ein Fahrstreifen ist derzeit gesperrt.

Auf der A2 in Richtung Helmstedt ist es in Höhe des Kreuzes Wolfsburg/Königslutter am Freitagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Eine Fahrbahn ist derzeit gesperrt, wie die Autobahnpolizei Braunschweig auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Der Verkehr staut sich derzeit. Ersten Informationen zufolge gibt es keine Verletzten.

Wir aktualisieren diesen Artikel.