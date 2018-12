Einbrecher stehlen Schmuck und Kamera

Einbrecher sind in ein Haus am Fiuggiring in Helmstedt eingestiegen.

Eine Digitalkamera und Schmuck erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Haus am Fiuggiring in Helmstedt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Donnerstag zwischen 15 und 21 Uhr. Die Täter gelangten über die Terrassentür an der rückwärtige Gebäudeseite in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten die Kamera und diverse Schmuckstücke. Der angerichtete Schaden dürfte sich laut Polizei im vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten Verdächtige aufgefallen sind. Möglicherweise hatten die Täter auch ein Fahrzeug in einer der Seitenstraßen abgestellt. Hinweise an die Polizei,

(0 53 51) 5210

.