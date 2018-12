Auffahrunfall – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Königslutter sucht einen Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montag, 10. Dezember, ereignete. Dort war es gegen 8.05 Uhr auf der Wolfsburger Straße nahe der Freiwilligen Feuerwehr Königslutter zu einem Auffahrunfall gekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut der Mitteilung wurde bei dem Unfall unter anderem eine 46 Jahre alte Schöningerin leicht verletzt . Kurz nachdem der Unfall geschehen war, kam ein Zeuge an der Unfallstelle vorbei, der sich um die leicht Verletzte kümmerte. Während der Unfallaufnahme war dieser Zeuge verschwunden.

Die Polizei bittet darum, dass dieser Zeuge sich bei den Beamten auf der Dienststelle des Polizeikommissariats in Königslutter an der Straße Gerichtsweg meldet, erreichbar unter

(0 53 53)

94105-0.