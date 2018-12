Die falschen Rechnungs-Mails kommen nicht aus dem Rathaus

Post aus dem Rathaus in Velpke muss wichtig und vertrauenswürdig sein. Ein Grundsatz, der für die meisten Menschen auch bei E-Mails gilt. An diesem Grundvertrauen gibt es nichts zu bemängeln. Blindes Vertrauen in Sachen E-Mail-Post könnte sich aber als böse Falle entpuppen. In jüngster Zeit sind...