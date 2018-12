Gesundheitsmesse im Mai soll ein Signal sein

Sich fit fühlen und fit halten, darum rankt sich ein profitabler Waren- und Dienstleistungssektor. Aktuelle Trends und regionale Angebote rund um das Thema Gesundheit und Vitalität will Messeveranstalter Heiko Klein aus Lehrte im nächsten Jahr gebündelt präsentieren im Gewerbegebiet Neue Breite Nord. Die Messe „Helmstedt aktiv & gesund“ soll dort am Wochenende 11. und 12. Mai stattfinden.

Die Gesundheitsmesse ist das zweite Projekt, an das sich Klein in Helmstedt heranwagt. Im März dieses Jahres hat er die Wiederbelebung der Elm-Lappwald Messe in der Neuen Breite verwirklicht, bei allerdings ungünstigen Witterungsverhältnissen. Der Wonnemonat Mai soll nun einen möglichst angenehmen Rahmen bilden für eine Messe mit 10.000 Quadratmetern Nutzfläche im Freien und 3000 Quadratmetern in großen Zelten. „Sie richtet sich an den gesundheitsbewussten Endverbraucher“, sagte Klein unserer Zeitung.

Für den Messe-Fachmann hat sein jüngstes Projekt Signalfunktion. Er will zeigen, dass Messen in Helmstedt funktionieren, um damit die Stadt zu ermuntern, die Neue Breite als Messegelände nicht aufzugeben. Dass es kein klares Bekenntnis der Stadt gibt, davon will sich Klein vorerst nicht beirren lassen.

Und so peilt der gebürtige Helmstedter an, mehr als 100 Aussteller für sein Konzept gewinnen zu können, darunter Ärzte, Heilpraktiker, Kliniken, Sanitätshäuser, Senioren- und Pflegeheime. Das Spektrum der Aussteller soll, so die Wunschvorstellung, ein breites Themenfeld abdecken: Schul- und Alternativmedizin, Hilfen für Menschen mit einer Behinderung, Ernährung, Vorsorge und Absicherung, mentale Gesundheit, mobile Betreuung und stationäre Pflege, Gesundheits-, Freizeit- und Sportangebote für Jung und Alt.

„Vereine, die ihr Angebot zeigen möchten, werden gefördert und erhalten einen Stand zum Selbstkostenpreis“, kündigte Klein am Freitag an. Zwei Fachvortragsreihen gehören zum Rahmenprogramm. Ein Unterhaltungsprogramm und Gastronomie-Stände sollen die Messe abrunden. Im Sonderbereich „Autofrühling“ werden Fahrzeuge verschiedener Hersteller präsentiert. „So wird die Neue Breite in Helmstedt zur Messestadt“, erhebt Heiko Klein noch einmal auffordernd den Zeigefinger in Richtung Stadt.

Die Messe wird an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro (bis 16 Jahre frei). „Wenn wie bei der Elm-Lappwald-Messe 8000 bis 9000 Besucher kommen würden, wäre das toll“, meint Klein. Immerhin: der Sonntag falle auf den Muttertag. Das könnte Familien anlocken.

Weitere Auskünfte sind erhältlich unter Ruf (0 51 32) 9 234 680 oder per E-Mail an: info@heiko-klein-messen.de.