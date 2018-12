Zum Christnachtsgottesdienst werden Heiligabend in der St.-Walpurgis-Kirche 500 Kerzen entzündet.

Helmstedt. In der Schusterkirche St. Walpurgis werden Heiligabend 500 Kerzen entzündet. Ehemalige von Mädchenkantorei und Kammerchor singen.

Gesang und Kerzen in der Christnacht in St. Walpurgis

Wie schon oft sind alle ehemaligen Sängerinnen der Mädchenkantorei Helmstedt sowie alle aktiven und ehemaligen Sängerinnen und Sänger des Helmstedter Kammerchores zum Mitsingen während des Christnachtsgottesdienstes eingeladen. In diesem Jahr findet der Christnachtsgottesdienst laut einer Mitteilung in der Kirche St. Walpurgis in Helmstedt statt.

In einer Probe am Montag, 24. Dezember, ab 10 Uhr werden die Werke noch einmal geübt. Die Probe findet im Gemeindehaus St. Marienberg in Helmstedt statt. Neben der Erarbeitung bekannter weihnachtlicher Werke gibt es bei Kaffee und Gebäck die Möglichkeit zum Austausch der im vergangenen Jahr angesammelten Neuigkeiten.

Der Christnachtsgottesdienst beginnt am Heiligabend um 22 Uhr in der Schusterkirche St. Walpurgis traditionell mit dem Entzünden von mehr als 500 Kerzen und dauert etwa eine Stunde. Die Leitung hat Andreas Lamken.