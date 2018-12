Lokale Händler punkten mit besonderem Service

Überwiegend zufrieden, mit dem Weihnachtsgeschäft zeigen sich die Einzelhändler im Kreis Helmstedt. Dass es schwierig ist, Kunden zu locken, merkten vor allem die Königslutteraner. Wir haben am Samstag in den drei Städten nach einer ersten Bilanz gefragt. Helmstedt: Auf dem Niveau des Vorjahres bewege sich der Umsatz in Helmstedt. Der Einzelhandelsvorsitzende Claudius Traumann zeigte sich am Samstag zufrieden. Das Geschäft am...