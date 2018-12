Gleich zwei Heiligabendbabys kommen in Helmstedt zur Welt

Was für eine Bescherung: Gleich zwei kleine Menschen kamen an Heiligabend im Kreißsaal der Helios Klinik St. Marienberg in Helmstedt zur Welt. „Das ist sehr ungewöhnlich“, stellte auch der Chefarzt der Gynäkologie, Hans-Jürgen Richter, fest. Beide Babys und ihre Mamas seien wohlauf. Eines durften...