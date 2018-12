66-Jähriger stirbt in Schöningen nach Verkehrsunfall

Ein 66-Jähriger ist am Mittwoch in Schöningen nach einem Verkehrsunfall gestorben. Das teilte die Polizei mit. Laut den Beamten fuhr der Mann auf der Schützenbahn in Richtung Stadtpark, als er krankheitsbedingt die Kontrolle über seinen Wagen verlor. In einer rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenlaterne und prallte anschließend gegen einen Baum.

Zeugen verständigten sofort Notarzt, Rettungswagen und die Polizei. Diese befreiten den 66-Jährigen aus seinem PKW und leiteten entsprechende Rettungsmaßnahmen ein, leider ohne Erfolg: Der Mann verstarb noch am Unfallort. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. eng/ots