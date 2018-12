Diebe stehlen 18.000 Euro teuren Multivan

Helmstedt. Die Polizei sucht Zeugen eines Autodiebstahls. Der VW Multivan stand in der Nacht zu Sonntag an der Grünberger Straße in Helmstedt.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Grünberger Straße in Helmstedt einen VW-Bus gestohlen. Das neun Jahre alte graue Fahrzeug aus der T 5-Modellreihe war laut Mitteilung der Polizei von den Eigentümern am Samstag um 18 Uhr vor einer Garage abgestellt worden. Als sie den Wagen am Folgetag, um 11 Uhr, wieder benutzen wollten, stellten sie den Diebstahl fest.

Der Multivan hat einen Wert von 18.000 Euro. Die Polizei Helmstedt bittet Zeugen, die in der Umgebung des Tatorts auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter

(0 53 51)

52 10 bei der Polizei zu melden.