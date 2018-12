Die „guten Seelen“ lindern Sorgen und Ängste

Sie sind die „guten Seelen“ in vielen Krankenhäusern: ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Patienten Aufmerksamkeit schenken, Zeit für persönliche Gespräche und ein offenes Ohr für deren Wünsche, Sorgen und Ängste haben. In der Helmstedter Helios-Klinik St. Marienberg hat der ehrenamtliche Besuchsdienst jetzt sein fünfjähriges Bestehen gefeiert.

Ins Leben gerufen wurde das Ehrenamt in der Helmstedter Klinik in Zusammenarbeit mit dem Seniorenstützpunkt Helmstedt, wie es in einer Mitteilung heißt. Unter dem Dachverband der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe nahmen im Dezember 2013 zwölf „Grüne Damen“ ihre Tätigkeit auf. Heute engagieren sich 15 ehrenamtliche Helferinnen unter der Trägerschaft des Caritasverbandes für den Landkreis Helmstedt in unterschiedlichen Bereichen der Klinik. Pflegedirektorin Aline Preibisch dankte den Frauen des ehrenamtlichen Besuchsdienstes anlässlich des Jubiläums für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre gespendete Zeit und die offenen Ohren. „Ihre Unterstützung ist von großem Wert, und wir wissen Ihre Arbeit sehr zu schätzen.“

Der ehrenamtliche Besuchsdienst ist jede Woche an verschiedenen Tagen auf den Stationen der Klinik Helmstedt im Einsatz. Neue Mitstreiter sind willkommen. Einfühlungsvermögen, Kontaktfreudigkeit, Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit sind Tugenden, die die Helfer mitbringen sollten. Wer Interesse hat, kann sich bei Birgit Adam im Seniorenstützpunkt melden unter

(0 53 51)

1 21 24 82 oder E-Mail mail@seniorenstuetzpunkt-helmstedt.de