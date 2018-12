83-Jähriger verliert Kontrolle über PKW

Emmerstedt. Ein 83-Jähriger hat am Donnerstag in Emmerstedt krankheitsbedingt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Der Mann fuhr demnach am Mittag mit seinem Golf die Barmker Straße in Richtung Barmke. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei PKW, die am Fahrbahnrand standen. Der 83-Jährige wurde in das Krankenhaus Helmstedt gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.