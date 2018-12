Polizisten stoppen zwei betrunkene Autofahrer

Am Donnerstag um 22.15 Uhr kontrollierten die Polizisten einen auf der Vorsfelder Straße fahrenden Golf. Dieser wurde von einem 38 Jahre alten Mann aus Helmstedt gesteuert. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest erbrachte 1,05 Promille.

Wenige Stunden später, am Freitag um 1.10 Uhr, hielten Polizisten den 44-jährigen Fahrer eines Passat an. Der PKW wurde in der Gustav-Steinbrecher-Straße überprüft. Auch in diesem Fall wurde Alkohol festgestellt, ein Test ergab 1,08 Promille. Dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Beiden Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Als Folgen erwartet die Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von je 500 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister, sowie ein Fahrverbot für einen Monat. Das alles unter der Voraussetzung, dass es der erste Verstoß dieser Art ist.