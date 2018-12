Die Emmerstedter Totenhand – ein Relikt voller Geheimnisse

Generationen von Kindergarten- und Grundschulkindern haben dieses Museumsstück beim Besuch im Emmerstedter Heimatmuseum schon bewundert: die Emmerstedter Totenhand. Sie dürfte mehr als 300 Jahre alt sein und ist durch Mumifizierung so gut erhalten, dass sie viele Besucher – jung wie alt -- noch heute erschaudern lässt. Präsentiert wird sie in einem Glaskasten in einer Stube im Obergeschoss des Fachwerkhauses an der Leineweberstraße...