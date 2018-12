Bewohnerfürsprecherin sieht keine Mängel im Altenheim

Über die Situation in diesem Heim und Auflagen der Heimaufsicht hatten wir vor einigen Monaten berichtet. Doch Bewohnerfürsprecherin Helene Janke sieht das ganz anders: „Die in dem Artikel aufgeführten Mängel kann ich nicht bestätigen“, sagt Janke in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die Bewohnerfürsprecherin hält das DRK-Haus für „das beste seiner Art in weiter Umgebung“. Beschwerde geführt hatten zwei Angehörige ehemaliger...