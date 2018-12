In Velpke hat ein Kamin von außen angefangen zu brennen. Eine Kerze war auf ihm geschmolzen.

Helmstedt. Die Feuerwehr musste unter Atemschutz und mit einer Wärmebildkamera in das Haus, in dem ein Kamin von außen zu brennen begonnen hatte.

Feuer am Kamin – Velpker flüchten mit Hund unter Carport

In einem Wohnhaus in Velpke hat am Samstagabend ein Kamin gebrannt - von außen.

Wie die Feuerwehr berichtet, stand auf dem Kamin ein Teller mit einer Kerze. Als der Kamin, den die Besitzer angeheizt hatten, sich erwärmte, schmolz das Wachs und lief am Ofen hinunter. Dort fing es dann Feuer.

Als die Einsatzkräfte am Brandort im Wetzsteinring ankamen waren die Bewohner und ihr Hund bereits aus dem Haus unter ihr Carport geflüchtet. Der Anwohner hatte schon vor Eintreffen der Feuerwehr versucht den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Der Versuch blieb aber erfolglos.

42 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr betrat das Haus unter Atemschutz, mit Kleinlöschgerät und einer Wärmebildkamera und schlug die Flammen nieder, die inzwischen nur noch im Kamin brannten.

Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, wurde das Gebäude noch mit einem Hochleistungslüfter belüftet und anschließend nochmals mit der Wärmebildkamera gescannt. Dabei konnten keine erhöhten Temperaturen mehr gemessen werden.

Im Einsatz waren insgesamt 42 Einsatzkräfte aus Velkpe, Wahrstedt, Meinkot, Bahrdorf und Wolfsburg.