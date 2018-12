Wald-Fete als Dankeschön für die Familien der Feuerwehrleute

Seit 1972 lädt die Freiwillige Feuerwehr in Klein Twülpstedt zur Jahresabschlussfete am Lagerfeuer ein. Was zunächst ausschließlich den Mitgliedern der Wehr und vor allem den Männern vorbehalten war, ist inzwischen ein fester Termin im Kalender ganzer Familien. So war das auch am vergangenen...