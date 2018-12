Weihnachtsgeschichte mit Alphorn-Klängen in der Stadtkirche

Im Rahmen der Kirchenmusik in der Propstei Königslutter fand am vergangenen Samstag in der Stadtkirche eine Andacht der besonderen Art statt: Ohne Licht, nur Kerzen in den Fensterbänken und am Tannenbaum im Altarraum, herrschte eine gewollt besinnliche Atmosphäre im Gotteshaus. Ein Alphornquartett...