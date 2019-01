In der Nacht zu Neujahr musste in Meinkot eine Hecke gelöscht werden.

20 Meter Hecke brennen in der Nacht zu Neujahr in Meinkot

Applaus gab es für die Feuerwehrleute der Samtgemeinde Velpke in der Nacht zu Neujahr: „Durch Feuerwerkskörper war gegen 1.50 Uhr in Meinkot eine Hecke in der Straße Teichbreite auf einer Länge von 20 Metern in Brand geraten“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Mirko Wogatzki. Die schon schlafenden Anwohner seien durch feiernde Jugendliche geweckt worden, die auch die Feuerwehr alarmierten.

„Der Brand wurde durch die Feuerwehr mit einem C-Rohr sowie mit einer Schnellangriffseinrichtung gelöscht“, teilt Wogatzki mit. Nach den Löscharbeiten, die gegen 2.30 Uhr beendet waren, seien die Einsatzkräfte von den Jugendlichen gelobt und mit Applaus bedacht worden. Im Einsatz waren drei Feuerwehrfahrzeuge sowie vier Kameraden aus Meinkot, neun aus Velpke, der stellvertretende Gemeindebrandmeister Andreas Wogatzki sowie fünf Polizeibeamte.