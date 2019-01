Laufen gegen den Weihnachtsspeck – in Velpke Tradition

Silvester lebt von Ritualen sowie kleinen und großen Traditionen. Für einige Läufer des Velpker Sportvereins (VSV) ist der traditionelle Silvesterlauf so ein Ritual vor der großen Sause ins neue Jahr. Um 10 Uhr geht es am 31. Dezember immer vom Vereinsheim an der Prügeleiche auf verschiedenen...