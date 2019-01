Ziel: Zonen am See schrittweise zugänglich machen

Es wird noch einige Jahre dauern, bis die Tagebaulandschaft des Lappwaldsees aus dem Bergrecht und der Aufsicht des Bergamtes entlassen werden kann. Die Stadt Helmstedt und die Gemeinde Harbke wollen aber nicht so lange warten mit der Nutzung des großflächigen Areals für Erholungs- und Freizeitzwecke. „Wenn der neue Planungsverband Lappwaldsee demnächst seine Arbeit aufnimmt, dann wollen wir alles daran setzen, geeignete Bereiche Schritt um Schritt und behutsam zugänglich zu machen“, kündigte Helmstedts Erster Stadtrat Henning Konrad Otto am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Helmstedt und Harbke als Anrainerkommunen hatten gegen Ende des abgelaufenen Jahres auf der Basis zweier Ratsentscheidungen beschlossen, einen gemeinsamen Planungsverband Lappwaldsee zu gründen. „Vermutlich werden wir die Unterlagen in der nächsten Woche vollständig haben und dann zur Genehmigung einreichen“, sagte Otto. Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für den Verband sei der Landkreis Helmstedt, mit dem Innenministerium in Hannover und dem Landwirtschaftsministerium in Magdeburg sei das Benehmen herzustellen. „Wenn alles gut läuft, dann liegt Ende Januar oder Anfang Februar die Genehmigung für den Planungsverband vor und wir können mit der Arbeit beginnen“, erläuterte Otto am Mittwoch.

Der Planungsverband wird öffentlich tagen, interessierte Bürger können also verfolgen, wie die Nutzung des Lappwaldsees als Freizeitgewässer vorangetrieben wird. Vermutlich, so Otto, werde man alternierend tagen, mal in Helmstedt, mal in Harbke.

Zur aktuellen Sicherheitslage in der Tagebaulandschaft für Spaziergänger und andere Nutzer sagte Otto, dass kein Bedarf bestehe, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Im September 2018 war ein 51-Jähriger im Lappwaldsee ertrunken, als er versuchte, ein Modellboot aus dem Wasser zu bergen. Der Mann hatte sich dem Ufer unerlaubterweise genähert, denn es besteht ein Betretungsverbot für die Böschungen des Sees. „Wir haben im Nachgang die Lage gemeinsam mit dem Grundeigentümer, das ist die Helmstedter Revier GmbH, mit der Polizei und mit der Feuerwehr bewertet“, berichtete Otto. Ergebnis: Man könne nicht mehr tun, als Warnschilder aufzustellen. „Die Nutzer sollten sich daran halten und sich nur auf den befestigten Wegen oberhalb des Sees aufhalten.“

Die Helmstedter Revier GmbH hat ihre Ankündigung in die Tat umgesetzt, die bestehenden Betretungsverbotsschilder um ein Hand-Symbol zu ergänzen. Dies soll die Warnfunktion verstärken.